Koeman sobre Laporta: "A relação melhorou, mas ele falou demais"

Ronald Koeman, treinador do Barcelona

Técnico holandês não muito satisfeito com as palavras do seu presidente

O ambiente em Camp Nou podia ser melhor por esta altura. Para além de toda a instabilidade financeira, a relação entre Koeman e Laporta não parece ser a melhor, depois do holandês ter criticado em público as palavras do seu presidente.

"A minha relação com Laporta melhorou, mas na semana passada aconteceu algo que penso não ser correcto. Ele estava a sugerir que o treinador não tem todo o poder. Ele falou demais e não foi sensato em duas ocasiões. Isso pode ser feito em privado. Gosto quando um presidente está comprometido e faz perguntas, mas isso não deve passar para a Imprensa. É esse o problema", afirmou o técnico, em declarações ao canal do seu país, NOS.

Koeman lembrou o trabalho feito e puxou dos galões para realçar o seu trabalho e o da sua equipa técnica durante este último ano.

"Estou aberto a ficar, estou a divertir-me. Graças a mim, este clube tem futuro", lembrou.