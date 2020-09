Koeman sem dúvidas sobre Trincão: "É uma grande contratação"

Treinador holandês elogiou o jovem extremo após a vitória do Barcelona sobre o Nàstic (3-1).

Francisco Trincão estreou-se este sábado com a camisola do Barcelona. O extremo português, contratado pelos "blaugrana" ao Braga - custou 31 milhões de euros -, foi lançado na segunda parte do encontro com o Nàstic (vitória por 3-1 do Barça) e encantou a crítica catalã com alguns lances de alto quilate técnico.

Após o encontro, o treinador Ronald Koeman foi questionado sobre a exibição do internacional luso e, sem se alongar em muitas palavras, classificou Trincão como "uma grande contratação".

"Gostei de o ver, posicionalmente falando, atacando umas vezes por dentro e outras por fora. Tem qualidade e deve adaptar-se ao ritmo e à velocidade da bola. É uma grande contratação", assinalou o holandês, que também não passou ao lado da atuação de Lionel Messi, titular na partida:

"Demonstrou o mesmo ânimo do primeiro dia. Está a treinar bem, também treinou nos dias livres. Sabe perfeitamente que tem de melhorar fisicamente, como todos. A qualidade que tem fala por si", rematou Koeman.