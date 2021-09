Koeman revela a estratégia do Barcelona "para vingar" goleada com o Bayern

Koeman vê o jogo como "uma oportunidade para se vingar do 8-2" sofrido no ano passado.

No mesmo Grupo E da Liga dos Campeões onde está o Benfica, Barcelona e Bayern estreiam-se na competição às 20h00 desta terça-feira, no estádio Camp Nou. Para tentar arrancar bem no torneio, Ronald Koeman, treinador da equipa espanhola, não escondeu a estratégia que pretende usar para superar os alemãs e "vingar" a histórica derrota sofrida, em agosto do ano passado, por 8-2.

O primeiro requisito apontado pelo técnico holandês será "ter a bola, evitar perdê-las na saída de jogo e não dar espaço na defesa." Para isso elogiou o adversário. "Sabemos que é uma grande equipa, também com qualidade individual e jogadores experientes", disse.

Sobre as mudanças no Barcelona, incluindo a saída do ídolo Messi, Koeman já admitiu que tudo isso tem um peso. Mas tratou de evitar desculpas. "Sabemos que ocorreram mudanças importantes na equipa, precisamos de tempo, mas sabemos que o futebol não dá o tempo que queremos. Então, temos que mostrar atitude. É um jogo interessante do qual podemos tirar boas conclusões", afirmou.

Barcelona campeão?

Questionado sobre as reais possibilidade de o Barça conquistar a Champions League, Koeman garantiu não ter uma meta e minimizou a pressão sobre o clube: "Se podemos ganhar? É uma coisa que não tem resposta. Contra o Bayern podemos tirar conclusões, é um adversário que aspira ao máximo e estamos a mudar as coisas", disse.

"O Chelsea venceu no ano passado e não estava entre os favoritos. Fisicamente estamos muito bem. Treinamos muito para pegar o melhor nível", acrescentou.

Pouco mais de um ano depois do 8-2 sofrido para o Bayern em Lisboa, ele vê o confronto como uma oportunidade de vingança : "Há vários jogadores que sofreram muito naquela noite. Deve ser visto como uma oportunidade para mudar isso. E para os demais, é uma oportunidade de prejudicar o Bayern. Podemos fazer, é procurar a fórmula", garantiu.