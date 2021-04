Koeman reforça críticas à arbitragem do "Clásico" nas redes sociais: "Azar no final..."

Treinador holandês volta a referir-se a uma alegada grande penalidade a favor do Barcelona, ao minuto 84 do clássico espanhol com o Real Madrid.

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, foi muito crítico com uma decisão da equipa de arbitragem no final da derrota no clássico espanhol, com o Real Madrid, por 2-1, que deixou os merengues na liderança de La Liga, embora à condição, e os blaugrana mais longe desse mesmo posto.

Este domingo, o treinador holandês recorreu às redes sociais para fazer uma análise à partida e voltar a destacar aquela que considera ter sido uma "decisão errada do árbitro e do VAR".

"Tomámos a iniciativa do jogo e tivemos oportunidades para ter um resultado melhor. Azar no final, com uma decisão errada do árbitro e do VAR", escreveu o técnico.

Ronald Koeman refere-se a uma alegada grande penalidade por falta de Mendy sobre Braithwaite, aos 84 minutos da partida.