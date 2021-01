Koeman recorda antigo capitão do Barcelona: "Jogadores como ele fazem sempre falta"

Carles Puyol é o protagonista no vídeo que já aquece o clássico frente ao Real Madrid.

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, foi questionado em conferência de Imprensa de antevisão de antevisão ao jogo frente ao Rayo Vallecano, agendado para as 20h00 de amanhã, quarta-feira, a contar para os oitavos de final da Taça do Rei, sobre se faz falta um jogador com um perfil parecido ao de Carles Puyol no plantel.

Isto uma vez que a figura histórica do emblema blaugrana foi a eleita pelo clube para o lançamento da campanha da nova camisola, que a formação comandada pelo treinador holandês vai utilizar no clássico contra o Real Madrid.

"Jogadores como ele fazem sempre falta. Há muitos anos, quando estive como adjunto de Van Gaal, também fiz um bocado de ajudante de Gonzalvo no Barça B e estavam Xavi, Gabri, Puyol. Quero dizer que o conheço há muitos anos e gosto muito dele, porque sempre foi um jogador do clube, da casa, e ainda mais com um grande carácter", começou por dizer.

"Além de ir melhorando sempre o seu jogo com bola, foi sempre um jogador de muitíssima responsabilidade e personalidade. Em qualquer equipa falta gente como ele", concluiu Koeman.