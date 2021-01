Koeman reage à agressão e expulsão de Messi: "Percebo o que fez"

Técnico do Barcelona não se alonga nas críticas ao árbitro Gil Manzano, porém diz compreender a revolta do argentino, que acabou expulso pela primeira vez na carreira pelos culês na Supertaça espanhola e que pode levar castigo exemplar.

O Barcelona perdeu a Supertaça de Espanha frente ao Atlético de BIlbau e ficou sem Messi na parte final, após o árbitro Jesus Gil Manzano considerar agressão sobre Asier Villalibre já depois de revistas as imagens no VAR. No final do jogo, Ronald Koeman conseguiu entender a atitude do argentino, muito criticado em Espanha após o momento: "Não vou falar sobre a decisão do árbitro, porque vou estar a repetir coisas, mas percebo o que Messi fez. Não posso dizer que perdoo sem ver as imagens. Não sei quantas vezes ele foi derrubado, as vezes que o impediram de driblar. Ele com tantos anos sabe quando o deixam jogar ou não."

Messi foi expulso pela primeira vez com a camisola do Barcelona, ao seu 753.º encontro, e arrisca um castigo de 12 jogos. Sendo considerada infração grave, conforme o artigo 98 do Código Disciplinar da Liga espanhola, Messi incorre numa suspensão de quatro a 12 jogos, a cumprir tanto no campeonato como na Taça.