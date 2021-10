Koeman, o futuro e ainda Pedri: "Não sou eu que ponho as cláusulas"

Declarações do treinador do Barcelona na antevisão ao jogo com o Valência.

Ronaldo Koeman, treinador do Barcelona, fez este sábado a antevisão ao jogo com o Valência (20h00 de domingo) e com dois temas incontornáveis: a difícil situação do clube e a renovação de Pedro, oficializada esta semana.

"Estou habituado a que se fale do meu futuro, isso é normal num clube grande, onde há sempre algo com o treinador. Não é a primeira vez. No ano passado também houve momentos em que se falava do treinador. O presidente apoiou-me e deixou as coisas claras. Mas um treinador deve ganhar jogos. Não quero falar mais do passado, quero colocar as energias no que aí vem. Tento sempre dar o meu máximo", afirmou o técnico aos jornalistas.

Pedri, um dos jovens talentos da equipa, renovou o contrato, com uma cláusula de mil milhões, tema esse também "lançado" a Koeman. "Não sou eu que coloco as cláusulas, é o clube, mas é importante ter os melhores em casa. Um treinador tenta melhorar as coisas, mas a chave é o jogador que a tem, daí a importância do caráter, que escute as pessoas mais experientes. É um exemplo", disse.