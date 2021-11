Koeman não saiu sozinho do Barcelona: "Acabou aqui. Não tenho muito mais a dizer"

Henrik Larsson deixa o cargo de adjunto, que desempenha desde a última época.

Ronald Koeman deixou o comando técnico do Barcelona, vítima dos maus resultados, mas não foi o único a fazer as malas em Camp Nou. Henrik Larsson, antiga estrela sueca que desempenhava as funções de adjunto, também disse adeus ao clube catalão.

"Acabou aqui. Não tenho muito mais a dizer", afirmou o agora técnico ao "'Sportbladet", sem se pronunciar mais sobre o tema.

Agora com 50 anos, Larsson desempenhava funções no Barça desde a última época, depois de uma carreira no banco cumprida até então na Suécia.

Como jogador dispensa apresentações: brilhou no Feyenoord, Celtic e Manchester United, além do próprio Barcelona.