Koeman não perdoa um euro ao Barcelona: os valores revelados em Espanha

Treinador foi despedido devido aos maus resultados. Barcelona ainda trabalha na contratação de Xavi.

Ronald Koeman não parece na disposição de facilitar a vida ao Barcelona no que toca aos moldes da rescisão contratual. Segundo avançou a Rádio Catalunha, o técnico, despedido a meio da passada semana, o treinador neerlandês não perdoa um euro dos 12 milhões a que tem direito pela quebra do vínculo.

A mesma informação assegura que a proposta do clube catalão se cifrava entre os sete e os oito milhões, mas teve um "não" como resposta por parte de Koeman.

Sergi Barjuan, que estava a treinar a equipa B, ocupou o posto de forma interina, ao mesmo tempo que informações vindas de Espanha asseguram que a cúpula do Barcelona prepara uma viagem ao Catar para fechar a contratação de Xavi, atualmente no comando do Al-Sadd.