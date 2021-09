Koeman não orienta o Barcelona nos próximos dois jogos da La Liga

Sanção, aplicada pelo Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol, deveu-se à expulsão do (contestado) técnico no Estádio Nuevo Mirandilla

Expulso por protestos em Cádiz, já perto do final do jogo, terminado empatado (0-0), relativo à sexta jornada da La Liga, o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, não vai poder orientar a equipa culé nas duas próximas rondas do campeonato espanhol.

Esta ausência do técnico neerlandês foi imposta pelo Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com base no artigo 120 do código disciplinar do organismo aplicado na competição do futebol profissional do país-vizinho.

Desta forma, Koeman, atualmente colocado em situação frágil devido aos resultados aquém das expectativas blaugranas, não estará presente no banco de suplentes nos jogos do Barça ante o Levante (casa) e o Atlético de Madrid (fora).

A punição da RFEF deveu-se ao facto de Koeman ter sido, aos 9', punido com cartão vermelho por, conforme relatou o árbitro Carlos del Cerro, "protestar ao quarto árbitro de forma ostensiva, com os braços levantados (...), e dizer repetidamente o árbitro tem de apitar", tendo sido "avisado para parar o comportamento".