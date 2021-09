Koeman não esconde desagrado com a saída de Griezmann: "Foi uma merda..."

Treinador do Barcelona lamentou ter perdido um dos seus principais jogadores por questões financeiras.

Entre alguns dos temas abordados pelo jornal "Sport", da Catalunha, em longa entrevista com Ronald Koeman, treinador do Barcelona, uma resposta em especial chamou a atenção pelo ênfase dado pelo técnico holandês. Desagradado com a perda do jogador por questões orçamentárias, o comandante blaugrana não mediu as palavras para expressar o seu sentimento.

"Foi uma merda. Griezmann tinha um grande contrato e a sua saída iria ajudar a melhorar a situação económica do clube. Por isso acedi", afirmou o treinador.

"Disse ao clube que se pudesse ganhar bom dinheiro poderia vender Emerson, porque temos Dest, Mingueza e também Sergi Roberto. Não fui intransigente nesse sentido, porque poderia ter dito que daqui não saía. Com Griezmann foi igual, com a agravante do que aconteceu no último dia, sem tempo para encontrar soluções", acrescentou.

Este foi apenas um dos problemas que Koeman tem precisado lidar desde que chegou ao Barcelona. Messi e a crise financeira que vive a equipa espanhola também são situações a ser tratadas pelo técnico.

"No primeiro dia em que cheguei, Messi queria ir embora, com o famoso burofax. Depois veio a delicada situação financeira do clube, também a moção de censura e a demissão de Bartomeu e da direção. São muitos problemas. Não tem sido fácil", lamentou.