Koeman: "Mostrámos muito pouco e a França é demasiado forte para nós"

Declarações de Ronald Koeman, selecionador dos Países Baixos, após a derrota por 4-0 com a França, na primeira jornada do Grupo B da fase de qualificação para o Euro'2024

Análise: "Não tivemos qualquer hipótese. Após oito minutos, já estávamos a perder 2-0. Contra uma equipa como essa, é preciso ser muito bom. O que dói é que o primeiro e quarto golos vieram de erros defensivos. E, claro, também há a qualidade do Mbappé... disse que tínhamos de ter muito cuidado com estas ações e não demos atenção suficiente. Mostrámos muito pouco neste jogo. Não esperava uma tal lacuna. Esta não é a equipa que eu tinha em mente para jogar, mas conhecem as circunstâncias. Mas não quero arranjar desculpas para o mau desempenho".

Diferença de nível: "Devíamos ter sido muito mais agressivos e ter cometido menos erros. Não houve nada de muito positivo hoje. Mostrámos grandes deficiências em todas as áreas do jogo, o adversário era demasiado forte para nós. A França é uma equipa muito forte, completa, muito física, com muita velocidade, especialmente no ataque, jogadores de classe mundial em todas as áreas. E nós ainda não chegámos lá."