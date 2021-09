Koeman já terá "prazo de validade" no Barcelona e Benfica poderá ser a chave

Treinador do emblema blaugrana poderá ter os dias contados. Próximos desafios serão decisivos.

Os resultados do Barcelona neste início de época (duas vitórias, um empate e a pesada derrota, 0-3, com o Bayern) têm deixado a desejar aos adeptos e direção do emblema blaugrana. O clube espanhol ainda não se conseguiu reencontrar após a saída de Lionel Messi para o PSG e, segundo a Imprensa desportiva espanhola, o treinador Ronald Koeman já terá "prazo de validade".

Segundo a Imprensa do país vizinho, os próximos três encontros de La Liga - Granada (dia 20), Cádiz (23) e Levante (26) - serão determinantes para o futuro do técnico neerlandês. Por seu lado, o desafio seguinte, frente ao Benfica (dia 29), para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, poderá mesmo ser decisivo para Koeman - e para o futuro do Barça na Champions.

No entanto, alguns meios de comunicação catalães reforçam que a direção ainda mantém a confiança no treinador, apesar de concordarem que o próximo mês terá um importante papel no futuro do neerlandês.