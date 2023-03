Koeman: "Garantiram-me que Messi ficaria no Barcelona e no dia seguinte saiu"

Lionel Messi ao serviço do Barcelona

Selecionador dos Países Baixos recordou a sua saída do Barcelona, bem como a de Lionel Messi

Ronald Koeman, atual selecionador dos Países Baixos, teve uma passagem algo conturbada no Barcelona, tendo sido alvo de muitas críticas pelo trabalho desenvolvido no emblema blaugrana. Em declarações ao portal "Relevo", o neerlandês, que sempre lamentou publicamente a saída do Camp Nou - em outubro de 2021, sendo rendido por Xavi Hernández -, voltou a abordar o tema.

"Despedir um treinador é algo normal no futebol, mas houve muita influência de fora. E se o próprio presidente tem dúvidas dessa decisão... Mas é passado, quero virar a página. Foi duro", começou por afirmar.

"Na minha primeira temporada ganhámos a Taça [do Rei], liderámos o campeonato e, com todo o contexto que havia, sem podermos contratar, a lançar muitos jovens... Penso que foi muito aceitável. Na segunda época perdi o [Lionel] Messi", acrescentou Koeman, abordando, por fim, a saída do astro argentino, que trocou os catalães pelo PSG.

"Foi uma enorme surpresa para mim. Disseram-me que no dia seguinte haveria a reunião com o Messi e o pai para a renovação, garantiram-me que ficaria. No dia seguinte o Laporta telefonou-me a dizer que a situação estava complicada e à noite [Messi] saiu. Por tudo o que deu ao clube, não merecia sair assim", concluiu.