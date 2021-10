Koeman foi fortemente contestado e Barcelona vai tomar medidas disciplinares

Incidentes dos adeptos com o treinador no final da partida foram condenados pelo emblema blaugrana.

Depois da derrota do Barcelona frente ao Real Madrid, no clássico espanhol, por 2-1, a contestação relativamente ao treinador Ronald Koeman subiu ainda mais de tom, com muitos adeptos a aguardar a saída do técnico e acompanhando-a com vários gestos obscenos.

O emblema blaugrana, entretanto, já reagiu em comunicado, condenando a atitude dos adeptos e informando que "vai tomar medidas disciplinares".

"O Barcelona condena publicamente os atos de violência que o nosso treinador experiênciou quando deixava [o estádio] Camp Nou", começou por escrever.

"O clube vai tomar medidas disciplinares e de segurança para que estes actos infelizes não voltem a acontecer", concluiu o emblema blaugrana.