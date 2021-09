Koeman expulso e crise do Barcelona aumenta de tom com Benfica à porta

Empate sem golos em casa do Cádiz para a sexta jornada do campeonato espanhol.

O Barcelona, próximo adversário do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões, empatou sem golos em Cádiz, na sexta jornada da I Liga espanhola, somando o terceiro empate em cinco jogos na prova. A equipa catalã agravou a crise, motivada pela derrota concludente sofrida na primeira jornada da Champions, frente ao Bayern Munique, em Camp Nou, por 3-0, e pelas más prestações no campeonato, aumentando a contestação ao treinador Ronald Koeman, que foi expulso perto do fim do jogo.

O Barça não foi capaz de marcar um golo ao Cádiz, apesar das oportunidades criadas pelas duas equipas, e ainda viu o seu centrocampista Frank De Jong ser expulso aos 65 minutos, por acumulação de amarelos, no espaço de quatro minutos.

Com o terceiro empate no campeonato, o Bacelona segue em sétimo lugar, com nove pontos (menos um jogo), numa tabela classificativa liderada pelo rival Real Madrid, com 16 pontos, seguido do Atlético Madrid, com 14, Real Sociedad, com 13, e Sevilha, com 11 (menos um jogo).

A equipa catalã defronta o Benfica na próxima quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00, em jogo da segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Em outros jogos hoje realizados, o Granada, com os jogadores portugueses Luís Maximiliano, na baliza, e Domingos Duarte, no eixo da defesa, perdeu na receção à Real Sociedad, por 3-2, enquanto o Bétis foi a Pamplona vencer o Osasuna, por 3-1.

O internacional português William Carvalho foi lançado em campo aos 90 minutos pelo técnico do Bétis, o chileno Manuel Pellegrini, a render o avançado francês Nabil Fékir, enquanto o compatriota Rui Silva não chegou a sair do banco de suplentes.

Apesar do escasso tempo que esteve em campo, William Carvalho teve participação direta no terceiro golo dos andaluzes, ao fazer a assistência para o brasileiro Willian José, que entrara aos 75 minutos, fixar o resultado final, aos 90+3 minutos.