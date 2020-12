Koeman explica a gestão de jogos de Messi: "Ele está mais velho, claro"

Treinador do Barcelona aborda a relação com Messi

Ronald Koeman fez um ponto de situação dos primeiros meses como treinador do Barcelona, numa entrevista à publicação do clube "Barça Magazine'"

Relativamente à forma como gere as rotações de Leo Messi, Koeman realçou que "em princípio, isso é para qualquer jogador".

"Se ele está apto a jogar e é tão bom, joga. Messi é mais velho agora, mas ainda assim um jogador que gosta de estar no campo e, especialmente, de ganhar jogos. Está a desfrutar de todos os dias do treino e vê-se que está muito envolvido".

Koeman explica a sua relação com Messi: "Como treinador, falo com os meus jogadores e também falo com o Messi sobre isto e sobre outras coisas. Ele também é o capitão da equipa. Há coisas de balneário, há regras, e falamos de muitas coisas, não só sobre o jogo. Ou seja, o trabalho diário de um treinador que tem de comunicar com os seus jogadores", disse.