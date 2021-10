Koeman: "Estamos cada vez mais perto de ganhar a um rival"

Declarações do técnico holandês, no final do encontro com o Real Madrid (1-2)

Jogo: "Estivemos bem na primeira parte, a controlar o jogo. Tivemos uma oportunidade muito clara para nos colocarmos à frente no marcador e logo sofremos o revés. Os detalhes influenciam muito, é totalmente diferente começar 1-0 do que 0-1."

Rivais: "Demonstrámos que não somos inferiores ao Real, creio que estamos cada vez mais perto de ganhar um jogo a um grande rival."

Adeptos: "Não fomos bons na última fase da segunda parte, mas demos o nosso melhor até ao último minuto e o público também nos aplaudiu, embora eu compreenda que as pessoas estejam frustradas."