Koeman esclarece situação de Coutinho no Barça e revela: Pedri vai parar

Jovem médio espanhol vai usufruir de duas semanas de férias já em plena temporada. Antes do jogo entre Barcelona e Atlético de Bilbau (sábado às 21h00), Ronald Koeman falou também sobre o futuro de Coutinho, assegurando que conta com o internacional brasileiro.

Sobre Coutinho: "O Philippe [Coutinho] está fora [do jogo com o Bilbau] porque penso que precisa de mais uma semana de treino e de estar com o grupo antes de ser chamado. E sim, estou a contar com ele, porque é um grande jogador. Já disse no ano passado que gostava dele e conto com Coutinho para esta temporada. É importante porque tem eficácia no seu jogo. Pode jogar no meio-campo, com mais liberdade. Perdemos os golos de Messi, temos de procurar golos noutros jogadores e o Philippe é um deles."

Sobrecarga de jogos de Pedri: "Há já algum tempo que pensamos no que é melhor para o Pedri e decidimos que ele jogará amanhã [sábado] mas, a partir daí,, terá duas semanas de férias para não entrar em novembro ou dezembro com problemas físicos. Falei com Luis Enrique [selecionador espanhol] e depois eles tomarão a sua decisão [em relação aos jogos de setembro]. Mas estamos a dar ao Pedri duas semanas de folga, porque ele precisa delas. É impossível suportar tudo o que jogou na última época. Precisa de um intervalo de duas semanas."