Koeman e uma exigência para renovar com o Barça: "O poder tem que vir do treinador"

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, comentou sua relação com o presidente do Barcelona, Joan Laporta.

Com o Barcelona a viver uma das suas piores crises financeiras da história, o trabalho do técnico Ronald Koeman é visto como fundamental para trazer esperanças de uma boa temporada ao clube catalão e desde já se fala em renovação de contrato para mais anos em Espanha. Apesar da perda de Messi, o treinador holandês afirmou que o apoio recebido pelo presidente Joan Laporta o tem fortalecido para fazer os ajustes necessários e procurar fazer um bom trabalho.

"Foram dois momentos difíceis, o do final da temporada passada e o da semana passada [saída de Messi]. Mais uma vez, o presidente fez bem e deixou as coisas muito claras. Gostei porque tens sempre que deixar as coisas claras como estão e nada mais. Seguir em frente. Temos uma boa relação, falamos de coisas e no final todos, o presidente, eu, tu, todos, queremos que o Barça triunfe. Sabemos que é um momento difícil para muitas coisas, mas estamos a avançar e este clube tem um grande futuro", garantiu em entrevista esta terça-feira ao jornal "Mundo Deportivo".

"Há coisas que falamos dentro do clube que não podem sair. É normal falarmos de problemas, o futuro, os jogadores, o sistema por exemplo, e sou adepto do 4-3-3, mas há jogos e momentos durante a temporada em que isso pode ser alterado", acrescentou o treinador.

Questionado sobre uma possível renovação de contrato, Koeman preferiu esperar algo fundamental no futebol: os resultados. Porém, deixou claro uma questão que não abre mão para seguir o seu trabalho: autonomia para tomar decisões.

"Não quero falar muito sobre isso. Tudo depende dos resultados para qualquer treinador, mas acho que houve dúvidas, houve coisas que saíram na Imprensa, questões do sistema de jogo, Riqui Puig, Umtiti e mais... Estou sempre aberto para ouvir e ficar mais anos aqui, mas o poder tem que vir do treinador. E não pode haver dúvidas, porque se houver dúvidas sobre a mesa, o treinador não tem esse poder. Sou uma pessoa mentalmente forte, sou igual, mas preciso da ajuda, do apoio do clube", disse.