Koeman e a revelação do contrato de Messi: "Más intenções e desejo de magoar"

Treinador do Barcelona prestou declarações, à margem do jogo com o Atlético Bilbau, referente à LaLiga, sobre o assunto do momento no seio do clube da Catalunha

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, saiu em defesa do capitão blaugrana Lionel Messi, na noite de domingo, face à revelação, feita pelo jornal El Mundo, do contrato confidencial entre o futebolista argentino e o clube catalão.

"Tem feito muito por este clube e hoje [ontem] marcou com um grande livre. Temos de o respeitar, vejo más intenções e um desejo de o magoar. Para nós é importante estarmos unidos no nosso trabalho. Temos de pôr de lado o que é publicado, mas é muito complicado. Sem Leo [Messi] não se pode aspirar a muitas coisas", referiu o técnico holandês.

Em declarações após o jogo entre o Barcelona e o Atlético Bilbau (2-1), no qual Messi inaugurou o marcador com um golaço de livre direto, Koeman enalteceu a atitude profissional do craque argentino apesar do mediatismo da manchete do passado domingo do diário espanhol.

"Hoje demonstrou que, apesar destas coisas, conseguiu entrar no jogo. Não tinha dúvidas de que isso [revelação do contrato com o Barcelona] não o iria afetar", afirmou o timoneiro blaugrana.

De seguida, Ronald Koeman apelou também para se procedesse à investigação sobre como ocorreu a fuga das informações confidenciais do contrato de Messi com o Barcelona para o domínio público.

"Temos de tentar descobrir como é que isto pode ter saído na Imprensa e temos de nos concentrar no nosso trabalho, que a equipa está bem e que não podemos deixar que nos desconcentremos nesta questão. Não compreendo, são coisas que saem, que não podem sair", advertiu Koeman.

O treinador holandês do Barcelona refutou, por fim, a tese de que o contrato multimilionário de Messi (cifrado em mais de 555 milhões de euros) esteja diretamente relacionado com a crise financeira que o clube espanhol atravessa.

"Não compreendo que Messi esteja relacionado com a ruína do Barça, tem sido anos e anos, demonstrando a sua qualidade como jogador e tem ajudado este clube a torná-lo muito grande", disse Koeman.

Em 2017, ano em que Messi renovou por mais quatro temporadas com o Barcelona, o capitão ​​​​​​​blaugrana encaixou um prémio de assinatura fixado em 115 milhões de euros, ao que acresceu um bónus de 77 milhões de euros pela lealdade ao clube catalão.