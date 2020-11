Koeman discorda de Setién: "Messi é o melhor do mundo. Não tenho dificuldades"

Quique Setién havia dito que Lionel Messi era um jogador difícil de treinar e Ronald Koeman discordou.

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao Barcelona-Dínamo Kiev, Ronald Koeman discordou de Quique Setién, que haveria dito que Messi é difícil de treinar.

"Respeito o que os outros dizem. O Leo é o melhor do mundo, muito bom. Vejo todos os dias a sua ambição, o seu caráter vencedor. Não tenho dificuldades", começou por dizer o treinador do Barcelona.

"Para mim ele é o capitão e falo com ele todas as semanas sobre coisas do campo e do balneário para ter com com ele uma boa relação. Não concordo com Setién. Vejo de forma diferente. Se ele acha isso, é porque para ele é assim", finalizou.