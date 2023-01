Koeman de volta aos Países Baixos: "Depois do Barcelona, fartei-me de treinar clubes"

Técnico regressa a um cargo que já exerceu entre 2018 e 2019, antes de rumar ao Barcelona.

Ronald Koeman foi apresentado esta segunda-feira como novo selecionador dos Países Baixos, sucedendo no cargo a Louis Van Gaal, numa troca que já era conhecida há vários meses e estava planeada para o período a seguir à realização do Mundial'2022.

O técnico neerlandês está de volta a um cargo que desempenhou entre 2018 e 2019, acabando por sair rumo ao Barcelona, que orientou durante duas temporadas conturbadas. Na conferência de imprensa de apresentação, Koeman revelou que foi essa passagem pelos catalães que o fez deixar o panorama clubístico.

"Fiquei surpreendido por me chamarem tão cedo [em fevereiro do ano passado], mas era algo a que aspirava. Depois do Barcelona, fartei-me de treinar clubes, da pressão diária e das dificuldades... Este é um trabalho que não surge todos os dias e está-me a faltar disputar uma fase final de um torneio internacional enquanto selecionador", destacou.

Koeman revelou que planeia adotar o tradicional sistema de jogo em 4-3-3, ao contrário do que fez Van Gaal no Mundial'2022, em que a "Laranja Mecânica" alinhou habitualmente com três centrais e caiu nos quartos de final diante da campeã Argentina, após derrota por 2-3 no desempate por grandes penalidades. Deixou ainda umas palavras sobre a sua primeira passagem pelo comando da seleção.

"Aqueles dois anos com o grupo deram-me imensa alegria. Adoro estar ocupado com futebol, preparar as coisas com o staff e depois trabalharmos juntos durante dez dias. Sou um homem apaixonado pelo futebol. Ficar sem fazer nada também não se adequaria a mim. Recebi outra oportunidade e isso é algo muito bom", concluiu Koeman.

O antigo defesa assinou um contrato até ao próximo Campeonato do Mundo, em 2026, a realizar no México, Canadá e Estados Unidos.