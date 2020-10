Koeman assume publicamente interesse em Depay: "Queremos que venha para o Barcelona"

Técnico holandês quer trabalhar de novo com o seu antigo pupilo na seleção holandesa. Barcelona na disposição de pagar 30 milhões de euros pelo passe do atleta do Lyon

Ponto assente. O treinador do Barcelona assumiu, esta segunda-feira, que pretende reforçar o plantel blaugrana com o internacional holandês Menphis Depay, atualmente no Lyon, acalentando a esperança de o receber no último dia do mercado de transferências, que encerrará à meia-noite.

"Nós queremos que [o Menphis Depay] venha para o Barcelona e ele também quer", revelou o técnico holandês, em entrevista feita ao canal público holandês NOS, um dia depois do empate a um golo entre o Barcelona e o Sevilha.

Ronald Koeman dirigiu vários elogios a Depay, considerando-o um "jogador excelente" e que "faz um grande trabalho como extremo esquerdo", além de poder jogar como "avançado". "Tem força, segura bem a bola, ganha duelos e tem um rendimento alto", caracterizou o técnico.

O acentuado interesse na contratação do atual futebolista do Lyon deve-se, reconheceu Koeman na entrevista, à ligação estabelecida com Depay aquando da passagem pelo comando técnico da seleção holandesa, antes de rumar a Espanha.

"Quando trabalhas bem com um jogador, tens um clique com ele e pensas que isso também pode funcionar aqui", vincou Ronald Koeman.

Todavia, o agora treinador do Barcelona admitiu que a transferência de Depay para o Camp Nou é dificultada pela "situação financeira do clube [catalão], especialmente devido ao controlo da Federação Espanhola de Futebol". Para chegar Depay, "é evidente que um jogador deve sair antes".

O Barcelona estará na disposição de pagar a quantia de 30 milhões de euros por Menphis Depay, mais componentes financeiras variáveis. O mercado de transferências fecha à meia-noite desta segunda-feira em Espanha e França.