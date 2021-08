Koeman após empate: "Os adversários tinham mais medo quando Messi estava em campo"

Ronald Koeman, treinador do Barcelona

Após o empate em Bilbau, 1-1, na segunda jornada de La Liga, o treinador do Barcelona falou novamente da falta que o astro argentino faz à equipa.

O Barcelona tropeçou no sábado em casa do Atlético de Bilbau, com um empate, 1-1, na segunda jornada de La Liga.

No final da partida, Ronald Koeman, treinador do emblema blaugrana, falou sobre a falta que Messi, transferido para o PSG, faz à equipa.

"Sim, é verdade [Messi faz falta à equipa]. Não gosto de falar sempre do mesmo, mas estamos a falar do melhor jogador do mundo", começou por dizer o técnico holandês.

"Os adversários tinham mais medo de nós quando Messi estava em campo. E connosco passa-se o mesmo. Se passavas uma bola a Messi, normalmente ele não a perdia. Mas ele não está cá. Sabemos disso e não o podemos mudar", concluir.