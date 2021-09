Koeman aponta o lado positivo da saída de Messi do Barcelona

Messi com o treinador Ronald Koeman

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, lamentou a perda de Messi, mas ressaltou um lado positivo em não o ter no grupo.

A saída de Messi do Barcelona ainda continua a fazer eco em Espanha. Em entrevista publicada esta terça-feira pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", o técnico Ronald Koeman voltou a lamentar a perda do astro argentino. Porém, à procura de seguir em frente, o treinador tentou encontrar, se é que é possível, um aspeto positivo de não ter mais o antigo ídolo no grupo.

"Não teremos mais a qualidade individual do Messi, mas em pressionar o adversário, em ter a equipa mais compacta, agora é melhor", afirmou. "A saída dele não me obriga taticamente a jogar de forma diferente, mas há coisas sem a bola em que a equipa pode melhorar", acrescentou.

Questionado sobre a preocupação em manter a gestão do grupo, agora sem Messi, Koeman admitiu que a equipa vive um momento de transição e que foi difícil ter que gerir este momento. Porém, otimista, tentou virar a página.

"Foi difícil para todos perdê-lo, inclusive para mim, porque perdes o melhor do mundo, perdes 30 golos ou mais por temporada e as suas assistências. O adversário tem medo se ele joga... e muito mais coisas que perdemos. Demorou alguns dias para recuperar, mas não há outra escolha a não ser virar a página e construir mais como uma equipa, dando mais importância à estratégia para atingir o número de golos que precisamos para vencer", detalhou o treinador holandês.