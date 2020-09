Koeman ainda não pode sentar-se no banco do Barcelona em jogos oficiais

Quem o diz é a Cadena COPE.

Ronald Koeman substituiu Quique Setién no comando técnico do Barcelona, mas, segundo a jornalista Helena Condis no programa "El Partidazo", da Cadena COPE, ainda não pode sentar-se no banco em jogos oficiais.

De acordo com a mesma informação, tal acontece uma vez que a Real Federação Espanhola de Futebol ainda não concedeu autorização ao holandês para orientar o Barça, pelo facto de o emblema blaugrana e Quique Setién ainda não terem chegado a acordo sobre a rescisão do antigo treinador.

Assim, só depois de este assunto ficar resolvido é que a Real Federação Espanhol pode registar o contrato de Koeman.