Koeman admite ter aceitado um ajuste salarial no Barcelona

Técnico holandês está sensibilizado para com as dificuldades económico-financeiras do clube blaugrana, causadas pela pandemia, no qual ingressou esta temporada

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, admitiu, este sábado, estar disponível para ajustar o salário auferido de forma a ajudar o clube blaugrana, que atravessa uma débil situação económica e financeira, necessitando de reduzir a folha salarial em 191 milhões de euros.

"Trata-se de amor ao clube e eu disse ao Sr. [Carles] Tusquets [presidente da Comissão de Gestão do clube], se puder ajudar o clube de alguma forma, estou disposto a fazê-lo. Devido a muitas circunstâncias, é necessário ajudar o clube, que chegou a um acordo com os jogadores. Isso é bom e estamos num ponto em que temos de pensar no que é melhor para o clube", disse Koeman, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Osasuna.

Apesar da Comissão de Gestão do Barcelona estar a conseguir acordos para a redução dos gastos salariais no clube - forçados pelos impactos da pandemia -, o técnico holandês, de 57 anos, não garantiu que se vá proceder ao reforço do plantel principal blaugrana no defeso de janeiro.

"Teremos de ver como está, então, a situação económica do clube", respondeu, de forma taxativa, Ronald Koeman, à questão colocada pela Imprensa espanhola acerca da estratégia de contratação de novos jogadores.