Koeman: "Aborrece-me que as coisas mudem de uma semana para outra"

Joan Laporta com Ronald Koeman

Declarações do treinador do Barcelona depois da conquista da Taça do Rei.

Ronaldo Koeman, treinador do Barcelona, admitiu a importância da conquista da Taça do Rei numa perspetiva pessoal, depois da goleada por 4-0 frente ao Atlético de Bilbau.

"É muito importante para mim ganhar este título. Qualquer treinador que está num clube grande depende dos resultados e eu não sou exceção. Aborrece-me, por vezes, que as coisas mudem de uma semana para outra, o que nem sempre é justo, pois temos uma equipa em construção, muito jovem, embora entenda que um clube com a grandeza do Barcelona exija títulos sempre", afirmou.

"Cheguei com uma ideia ao clube e fui obrigado a fazer mudanças e adaptações. Este título também é importante pelos jogadores, porque lutaram muito desde o primeiro dia e tiveram de superar muitas dificuldades, críticas e injustiças. Se alguém merece esta Taça do Rei são eles", rematou Koeman.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, elogiou Messi, que voltou a considerar o melhor futebolista do mundo, e realçou a sua ligação ao clube, assinalando que "é um jogador umbilicalmente ligado ao Barça, que ama o cube".

"Estou convencido que vai continuar connosco, ele sabe que vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso seja uma realidade, dentro das possibilidades do clube. Hoje, fez uma grande partida, inserido num coletivo que também se apresentou a um nível muito elevado. Ganhámos contra um grande adversário e os jogadores precisavam desta vitória. Espero que seja o primeiro título de muitos que vamos conquistar neste novo ciclo do clube", observou.