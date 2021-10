Koeman, a pressão e a velha questão: "Se tiver de responder antes de cada jogo..."

Declarações de Ronald Koeman, treinador do Barcelona, este sábado, em conferência de antevisão ao clássico com o Barcelona, às 15h15 deste domingo, em Camp Nou.

Primeiro clássico para os jovens: "Para saber, é preciso jogar. Temos o suficiente de quem já os experimentou para ajudá-los. É desfrutar de um ambiente agradável".

Estratégia: "Nem nós para eles, nem eles para nós podemos surpreender-nos. Ambos analisam o rival e sabem o que esperar. É uma equipa muito experiente, com grandes jogadores. Para nós, a posse de bola será importante. Eles jogam bem. Precisamos estar bem organizados quando temos a bola e a perdemos. Temos de controlar os contra-ataques"

Vitória: "É importante, especialmente para nós. Dá confiança. Os jogadores trabalham muito todos os dias para ganhar jogos e melhorar as coisas. É um jogo importante que queremos ganhar. Isso tem de ser mostrado".

Continuidade no clube: "Se eu tiver que responder antes de cada jogo... Para mim, não é necessário que o presidente diga isso todas as semanas. As coisas estão claras. Sinto-me apoiado, mas sei que tudo depende dos resultados."

Pressão: "Não dá para ter mais, eu acho. Sei que isso faz parte de ser treinador, não tem problema. Eu sei a importância dos clássicos. Eu ganhei e perdi como jogador. Tens que ver o lado positivo e divertir-te. Para mim é o meu primeiro clássico como treinador e com o público. Vai ser totalmente diferente. É preciso estar entusiasmado".

Quem é melhor: "Não sei. Há uma diferença de experiência, embora também tenhamos jogadores experientes. Somos mais ou menos iguais. Há detalhes em que eles podem ser melhores e nós noutros. Não vejo um favorito para amanhã".