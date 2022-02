Klopp volta a falar de Luis Díaz: "Gostamos praticamente de tudo nele"

Klopp foi questionado pelos jornalistas sobre a contratação de Luis Díaz. O avançado esteve ao serviço da seleção e ainda não treinou no Liverpool.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Cardiff, para a Taça da Liga, Jurgen Klopp voltou a abordar a contratação de Luis Díaz, fazendo elogios ao colombiano, mas ressalvando que o ex-FC Porto precisa de tempo para se adaptar.

"Se ele estivesse, imediatamente, no seu melhor, seria muito estranho. Precisa de tempo para se adaptar. Mas não falo de quatro ou cinco meses também. Ainda não o vi a treinar, portanto esperemos para ver [como corre]. Estou muito contente com a contratação. Gostamos praticamente de tudo nele. Já o sigo há algum tempo, é um jogador fantástico. Tem velocidade, tem caráter... Estou muito contente por o ter connosco, é um de nós agora", referiu o treinador do Liverpool.