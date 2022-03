Klopp volta a falar das substituições: "Não vejo porque é que custa tanto entender isso..."

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Redação com Lusa

Treinador do Liverpool reitera que a Premier League deveria regressar às cinco substituições.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao embate de terça-feira com o Inter, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, voltou a criticar o calendário apertado e as três substituições na Premier League, algo que reitera que deve ser novamente alterado.

"Jogamos domingo, quarta, sábado e terça-feira. É um calendário horrível. É essencial que voltemos para as cinco substituições. Não temos isso numa competição [na Premier League] e faz muita diferença. Não vejo porque é que custa tanto entender isso", começou por dizer o treinador alemão.

"A Premier League também tem de salvaguardar os seus melhores jogadores. Isto não é uma vantagem", concluiu.

De recordar que, tal como os outros campeonatos, a Liga inglesa adotou a regra das cinco substituições por jogo quando as competições regressaram em 2020, depois da paragem devido à pandemia de covid~19, tendo mais tarde os clubes ingleses votado contra a continuidade da medida, entrando novamente em vigor as três alterações.

O Liverpool recebe o Inter, na segunda mão dos "oitavos" da Liga dos Campeões, às 20h00 de terça-feira. Na primeira mão, o emblema inglês venceu por 2-0 em Itália.