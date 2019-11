Klopp volta a criticar Guardiola e a culpa é de Mané

Treinador do Liverpool confrontado com uma opinião de Pep Guardiola

Mais um episódio na crescente rivalidade de Jurgen Klopp com Pep Guardiola, desta feita com o treinador do Liverpool a aproveitar a antevisão de um jogo da Liga dos Campeões para responder a uma opinião do técnico do Manchester City sobre os jogadores do Liverpool.

"O Mané não é 'fiteiro'. Houve uma situação no jogo contra o Aston Villa, na qual ele sentiu o contacto e caiu. Talvez não tenha sido razão para falta, mas houve contacto. Não é como se ele se tivesse atirado contra a perna do adversário ou algo assim", disse o alemão.

A verdade é que a conferência de imprensa era sobre o Liverpool-Genk, mas muitas perguntas tinham como cenário o embate com o City, marcado para domingo em Anfield. Klopp não mostrou ter muita paciência perante a insistência. "Não estou com disposição para falar sobre o Manchester City agora. Gosto do que ele [Guardiola] diz sobre os meus jogadores? Não sei é como é que ele soube o que aconteceu tão depressa depois do jogo", rematou.