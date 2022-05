Klopp vê "classe mundial" em Díaz e fala de uma amizade: "Nem sei como comunicam"

Declarações do treinador do Liverpool antes do jogo com o Tottenham.

Jurgen Klopp falou esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Tottenham, de Luis Díaz. O treinador do Liverpool voltou a deixar grandes elogios ao colombiano ex-FC Porto. "Teve um impacto importante. Em qualquer equipa do mundo há espaço para um jogador de classe mundial, por isso estávamos tão desesperados por garantir a contratação. Faz toda a diferença", disse.

A amizade com alguns companheiros de equipa também foi mencionada pelo técnico alemão. "Comunica com toda a agente sem falar inglês. É muito próximo de Curtis e Harvey [Elliott]. Não faço ideia como comunicam", atirou, com boa disposição.