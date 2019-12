Klopp antes do Flamengo: "Van Dijk? Nós precisamos é do Alisson Becker"

Técnico do Liverpool ainda não sabe se poderá contar com o holandê​​​​s Van Dijk para a final da intercontinental, contra o Flamengo

Privado de Van Dijk (doente) na partida frente ao Monterrey, Jurgen Klopp garantiu não ter certezas sobre a disponibilidade do central holandês para a final do Mundial de Clubes. A vitória do Liverpool (2-1) sobre a formação mexicana, na meia-final, foi bem suada e, a esse propósito, o treinador fez questão de sublinhar as intervenções seguras do guarda-redes Alisson Becker. "O que nós precisamos é do Alisson Becker. Apareceu sempre nos momentos decisivos. Foi um jogo difícil e ele ajudou-nos muito", comentou o técnico em declarações prestadas à BBC Sport.

Por entre elogios ao Monterrey, Klopp reconheceu que o golo de Roberto Firmino, em cima do fim, salvou a equipa de um perigoso prolongamento, frisando ao mesmo tempo que não sabe se poderá contar com Van Dijk para a partida com o Flamengo. "Não tenho nenhuma informação. Nós contávamos que se apresentasse em condições. Teremos que ver", comentou.