Klopp tira pressão a Darwin: "Estou absolutamente convencido do potencial dele"

Primeiro jogo de Darwin não correu da melhor maneira e alguns adeptos já criticam a contratação, mas Klopp está convencido de que Darwin vai ser um jogador importante para o Liverpool.

Darwin Núñez está a ser alvo de críticas nas redes sociais devido a um vídeo de um treino em que aparece a falhar um remate frontal e com algumas deficiências técnicas em receções de bola e também por outro remate que desperdiçou no jogo particular diante do Manchester United (derrota dos reds por 4-0). E Jurgen Klopp não está a gostar dos comentários que têm sido feitos, mas, ao mesmo tempo, também não está preocupado com o rendimento do uruguaio e mostra-se confiante no potencial do avançado.

"Não estou nada preocupado. A avaliação geral que se faz dele tem zero de interesse. Sei que vai ser assim, e é sempre engraçado para algumas pessoas pegar e gozar com um aspeto menos bom. O mais importante, acima de tudo, é como eu julgo a situação de um jogador. E não podia estar mais calmo, estou absolutamente convencido do potencial dele. E os nossos adeptos deviam ser os primeiros a dar-lhe tempo, a ele e qualquer que chega de novo", atirou, em conferência de imprensa.

"Vamos fazer de tudo para ver mais do que ele mostrou no Benfica, vamos partir daí, essa é a base. É responsabilidade minha ajudar o Darwin a atingir todo o seu potencial. E estou disposto a isso. Com os avançados é assim, falham um remate e aparecem os nervos, porém posso prometer que não será a primeira vez, e isso vale para todos os avançados no mundo. Agora, quem tiver um mínimo de perceção não duvida do potencial dele só temos de o ajudar a chegar lá o mais depressa possível, só isso", acrescentou.

O treinador do Liverpool afastou também o peso do preço que o uruguaio custou (75 milhões de euros que podem chegam a 100). "Sabemos os números hoje em dia. Quando se quer contratar um avançado tão bom como ele é, sabemos o que é preciso pagar no mercado. Por outro lado, os adeptos devem esquecer o preço que se pagou, apagar isso da memória. Ele precisa de tempo", referiu o alemão.