Klopp tentou trazer Gotze para Anfield mas médio recusou: "Tomei a decisão errada"

Gotze alinha nos neerlandeses do PSV

Mario Gotze concedeu esta quinta-feira uma entrevista a vários meios de comunicação ingleses, revelando que Jurgen Klopp tentou trazê-lo a dada altura para o Liverpool, mostrando arrependimento por ter recusado a proposta.

"Mantivemos contato e conversámos sobre uma possível mudança para o Liverpool na altura. Mas eu não estava pronto para considerar isso, é por isso que não foi feito. Se me arrependo? Sim, agora iria para o Liverpool, sem dúvida. Tomei uma decisão errada. Klopp foi provavelmente o [treinador] mais influente da minha carreira. Ele pode ser muito exigente, ele pode ser teu amigo, mas também muito duro ao mesmo tempo", revelou.

O médio do PSV garantiu ainda que se imagina a voltar a ser treinado por Jurgen Klopp, que o orientou no Dormund entre 2009 e 2013, antes de comparar a personalidade do técnico com a de Pep Guardiola, com quem coincidiu ao serviço do Bayern.

"O ponto forte de Klopp é falar com os jogadores de uma certa maneira, para ajudá-los. Mas se conheceres Pep fora de campo, ele é um homem porreiro. Podes conversar com ele sobre a família, sobre assuntos pessoais, porque ele é uma ótima pessoa. Mas se jogas na equipa dele, é muito exigente. Isso é bom, porque coloca muita pressão em ti, mas às vezes precisas de um ponto de vista diferente enquanto jogador", referiu Gotze.

O internacional alemão de 29 anos lembrou ainda o inesquecível golo apontado na final do Mundial'2014, diante da Argentina, que selou a conquista germânica da competição, confidenciando que, no momento, não se apercebeu da dimensão do feito que tinha acabado de protagonizar.

"Demorei a entender o que tinha acontecido, porque no momento, tu não percebes. Estás em campo, marcas, ganhas o Mundial e vais direto para a conferência de imprensa. Eu nunca tinha experimentado nada assim. Depois, vais de férias por três semanas, voltas ao clube e preparas-te para a próxima temporada e aquele momento já passou. Mas para muita gente ficou", considerou.