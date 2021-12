Klopp "surpreendido" com a Bola de Ouro: "Se não ganha o Lewandowski depois deste ano..."

Klopp junta-se ao coro de "críticas" pelo facto de não ter sido Lewandowski a vencer a Bola de Ouro.

Jurgen Klopp ficou "surpreendido" com a eleição de Messi como Bola de Ouro. O treinador do Liverpool diz que Lewandowski fez tudo o que podia para vencer e considerou também que Salah deveria ter conseguido uma classificação melhor - ficou no sétimo lugar.

"Fiquei surpreendido, para ser honesto", respondeu Klopp quando questionado sobre a Bola de Ouro ter sido entregue a Messi. "Podem sempre dar o troféu ao Messi pela carreira que está a fazer, mas se não o dás ao Lewandowski desta vez, depois deste ano, vai ser complicado que mais alguém conseguir ganhar", vincou.

"E o Salah deveria, definitivamente, ter ficado melhor classificado. Fiquei surpreendido com o sétimo posto", afirmou.