Klopp sobre Salah: "No futuro vão dizer: 'Uau, testemunhámos algo mesmo especial'"

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, após o Liverpool-Manchester United (7-0), relativo à 26.ª jornada da Premier League.

Resultado: "Estou sem palavras. Foi um jogo espetacular, excecional. Jogámos um futebol de topo contra uma equipa em forma. O início da segunda parte foi muito bom e o final também. Isto é futebol e coisas como esta podem acontecer. Era o empurrão que precisávamos e coloca-nos na direção certa. Toda a gente tem de saber que ainda andamos por cá. Isso não aconteceu durante algum tempo, mas este dia foi uma montra do que podemos ser e do que teremos de ser a partir de agora".

Salah tornou-se no maior goleador da história do Liverpool na Premier League: "129 golos, é de loucos. Que número incrível. Ele é um jogador especial. Nós apreciamo-lo agora, mas no futuro as pessoas vão lembrar-se e dizer: 'Uau, nós testemunhámos algo mesmo especial'". Todos tiveram exibições de topo hoje. Isso é muito importante para nós, mas faltam 13 jogos? Ainda faltam muitos pontos por disputar, mas hoje foi [um jogo] perfeito".