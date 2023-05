Klopp sobre quatro saídas certas no Liverpool: "Nada é para sempre"

Roberto Firmino, James Milner, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain deixam o clube no final da época.

O Liverpool anunciou ontem, sexta-feira, as saídas de Roberto Firmino, James Milner, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain no final da temporada e esse foi um tema abordado por Jurge Klopp na conferência de imprensa antes do encontro com o Aston Villa.

"Falámos com os rapazes esta semana e é super emotivo. Vamos dizer adeus, na minha opinião, a quatro lendas do Liverpool. Nós adoramos os quatro, mas no futebol profissional nada é para sempre", declarou o treinador alemão.

"É um bom momento porque significa que um capítulo se fecha e podemos começar a escrever outro. Serei eternamente agradecido a eles. Sem eles nada teria acontecido. O Chamberlain teve azar com as lesões e chegou a ser insubstituível. As pessoas pensam sobre o Naby Keita e vão achar que ele teve muitas lesões, mas ele jogou jogos de uma importância gigante. Todos eles ganharam títulos e ficam no nosso coração. Nada é para sempre", completou.