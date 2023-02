Klopp sobre os milhões gastos pelo Chelsea: "Não digo nada sem o meu advogado"

Treinador do Liverpool diz que não entende como é que se pode gastar tanto dinheiro num tão curto espaço de tempo.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, mostrou-se surpreendido com o valor que o Chelsea gastou neste mercado de transferências de janeiro - os blues investiram mais de 330 milhões de euros. O alemão disse até, com ironia, que não comenta o assunto sem a presença do advogado.

"Não digo nada sem a presença do meu advogado! Não percebo esta parte do negócio, ao nível do que se pode e não se pode fazer. Todos eles são jogadores muito bons, por isso, desse ponto de vista, dou-lhes os meus parabéns. Não percebo como é possível, mas é claro que não me cabe explicar como funciona. Eventualmente, irão todos jogar juntos, mas não sei quão rapidamente", atirou Klopp esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Wolverhampton (sábado, 15h00).