Luis Díaz foi titular e Klopp gostou: "Teve momentos fabulosos"

Colombiano foi pela primeira vez titular no Liverpool.

Luis Díaz estreou-se esta quinta-feira como titular do Liverpool e na Premier League, na vitória dos reds por 2-0 frente ao Leicester, encontro da ronda 24 do campeonato. Jurgen Klopp, após o encontro, mostrou-se muito satisfeito com o colombiano ex-FC Porto.

"Mostrámos-lhe várias situações do nosso modelo de jogo e ele integrou-se de forma bastante natural. É rapidíssimo, tal e qual como nos treinos. Foi uma exibição muito boa e ele teve momentos fabulosos", afirmou o alemão após o encontro à BT Sport.

Os reds somaram a terceira vitória seguida no campeonato e valeram-se do avançado português Diogo Jota, que abriu a contagem aos 34 minutos, na recarga de um lance surgido de um pontapé de canto.

Jota chegou aos 12 golos na Premier League, apenas atrás dos 16 do colega de equipa egípcio Mohamed Salah, aos 87, após ser desmarcado na área por Matip, na sequência de um erro defensivo dos foxes.