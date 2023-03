Klopp sobre Darwin após triunfo na Premier: "Está a chegar lá"

Declarações do treinador alemão, no final do encontro com o Wolverhampton (2-0), referente à jornada sete da Premier League

Darwin Núñez voltou a ficar em branco no Liverpool, depois do golo de calcanhar ao Real Madrid, mas Jurgen Klopp continua a confiar no avançado uruguaio. Para o técnico alemão, o ex-Benfica está a chegar ao nível pretendido.

"Ele está a chegar lá. É uma verdadeira ameaça. O golo que marcou mostrou uma reação fantástica. Usou a velocidade em ambas as direções. Ainda é jovem e é muito importante para nós", referiu, no final do encontro com o Wolverhampton, que o Liverpool bateu, por 2-0.

Sobre Diogo Jota, que foi titular no Liverpool pelo segundo jogo consecutivo, após longa paragem, Klopp voltou a trazer elogios.

"O Diogo [Jota] a 10 foi muito importante, o meio-campo esteve junto, defensivamente jogámos com uma linha e ganhámos duelos decisivos. O Alisson não fez nenhuma defesa espetacular, o que foi bom", explicou.