Klopp sobre as sanções a Abramovich: "Governo fez a coisa certa"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpoool, aprova a decisão do governo britânico em aplicar sanções económicos a Roman Abramovich, dono do Chelsea, por conta da invasão russa à Ucrânia

Consequência das sanções, o Chelsea encontra-se impedido de fazer transferências ou renovar contrato com os jogadores, assim como executar vendas de merchandising ou bilhetes de jogo, entre outras restrições, e o técnico dos reds, questionado sobre o assunto, referiu que, apesar de a equipa blue ser alheia à situação de Abramovich, o governo do Reino Unido tomou a decisão correta.

"Os funcionários do Chelsea não são responsáveis ​​por isso [situação de Roman Abramovich] . Apenas uma pessoa é responsável, Vladimir Putin. Não sei que papel Abramovich desempenhou nesta situação, mas pelo que dizem [comunicação social], ele era próximo de Putin. Acho que o governo fez a coisa certa", afirmou Klopp.