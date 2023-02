Klopp só não gostou da lesão de Darwin em Newcastle: "Temos de ver quão grave é"

Declarações do treinador alemão, no final do encontro com o Newcastle (0-2), referente à Premier League

O Liverpool conquistou três pontos importantes na luta por um lugar de Champions, ao bater, fora de casa, o Newcastle, por 0-2. Darwin marcou, mas saiu por lesão, o que deixou Jurgen Klopp preocupado.

"O mais negativo de hoje foi o facto de o Darwin [Núñez] ter sido obrigado a sair. Temos de ver quão grave é a lesão - espero que não seja nada de mais. Temos de lutar contra este tipo de percalços. Um terceiro golo esta noite teria sido uma ajuda tremenda, mas tivemos de lutar até ao final. Posso dizer que estou contente", explicou, em declarações aos jornalistas.

O alemão gostou da exibição dos reds, que estão, agora, a seis pontos do Newcastle e com um jogo a menos do que a grande surpresa da Premier.

"Enorme resultado, com folha limpa, dois golos magníficos e espaço para continuarmos a melhorar. Penso que estivemos muito bem - o lance do cartão vermelho também poderia ter resultado em mais um grande golo, caso Pope não tivesse levado a mão à bola. Contra 10 homens não estivemos particularmente bem. O Newcastle já não tinha mais nada a perder. Pudemos ver que são uma grande equipa com um grande caráter e personalidade - deram tudo em campo. E nós demos-lhes algumas brechas", referiu.