Klopp: "Se alguém me fala outra vez dos contratos vou dar em maluco"

Jurgen Klopp pede para Sky Sports e BT Sports falarem sobre datas e horários dos jogos ou os jogadores não vão aguentar até ao final da temporada.

Jurgen Klopp avisou que as equipas poderão ter dificuldade em terminar a temporada com 11 jogadores e pediu à Sky Sports e à BT Sports para falarem uma com a outra sobre os horários do futebol.

O Liverpool terá de jogar com a Atalanta na quarta-feira e o Brighton no sábado, às 12h30, e, por isso, o treinador avisou que seria difícil: "Toda a gente me diz que é difícil, mas para os jogadores é mesmo difícil. O resto é apenas uma decisão numa secretária num escritório".

Em declarações a Geoff Shreeves, da Sky Sports, Jurgen Klopp avisou: "Se não vocês não começam a falar com a BT, estamos todos acabados".

"A Sky e a BT têm de falar. Se continuamos a jogar às quartas-feiras e aos sábados, às 12h30, não tenho a certeza se vamos conseguir acabar a temporada com 11 jogadores", disse o treinador do Liverpool.

Quando disseram a Klopp que os clubes tinham aceite os contratos televisivos, o treinador soltou: "Se alguém me fala outra vez dos contratos vou dar em maluco, porque os contratos não foram feitos para uma época com covid-19. Tu estás aqui com uma máscara, nós adaptamo-nos. Tudo mudou, mas os contratos televisivos continuam a ser 'não, nós temos isto por isso mantemos isto'. Tudo mudou. O mundo inteiro mudou".

Para além de Klopp, também Pep Guardiola e Ole Gunnar Solskjaer criticaram os contratos televisivos: "Dizem que eu falo do Liverpool, mas não. Eu falo de todos os jogadores de futebol por aí".

"Ontem o Piqué sofreu uma grande lesao no joelho, hoje talvez o Saka. Não tenho a certeza, mas parecia uma lesão no joelho. Ele jogou os três jogos por Inglaterra na pausa para as seleções. As pessoas dizem-nos para rodar jogadores, mas como? Temos jogadores ofensivos que podíamos rodar, mas o resto são miúdos", finalizou o treinador do Liverpool.