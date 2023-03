Klopp saliva com regresso aos treinos de Luis Díaz: "Parece muito promissor"

Antigo extremo do FC Porto está afastado dos relvados desde outubro, após ter sofrido uma lesão grave num joelho.

Após ter estado afastado dos relvados durante a grande maioria da temporada, devido a ter sofrido uma lesão grave no joelho, em outubro, Luis Díaz regressou na quinta-feira aos treinos no Liverpool.

Em conferência de imprensa, Jurgen Klopp garantiu que a presença do antigo extremo do FC Porto é uma excelente notícia para os reds, ainda que tenha tido cuidado ao antecipar o seu regresso à competição.

"Ele voltou aos poucos aos treinos após um longo período afastado. É fantástico tê-lo de volta. Ele é tão energético, dá-nos um extra tê-lo por cá. Ele não vai treinar connosco hoje. Esta semana foi o primeiro passo: voltar aos treinos de equipa. Ele fez parte disso, por isso na próxima semana acho que ele vai melhorar para um treino completo de equipa e depois estará pronto [para jogar], mas temos de avaliar isso todos os dias e ver como ele lida com a intensidade. Mas parece muito promissor", referiu o treinador.

No sábado, o Liverpool, atual sexto classificado da Premier League, vai visitar o reduto do Manchester City, que está a oito pontos do líder Arsenal (69), que tem um jogo a mais. Em antevisão à partida, Klopp assumiu que a pressão vai afetar ambas as equipas.

"É um jogo muito importante, tanto para o City como para nós. Tirando isso, nós precisamos apenas de vencer jogos. Normalmente, tu recebes aquilo que mereces se trabalhar no duro o suficiente, é isso que tentamos fazer. Sabemos que é um jogo gigante e uma semana gigante, mas amanhã são eles que merecem toda a atenção. É assim que vamos abordar o jogo. Claro que, quando defrontas o City, tens de estar no máximo das tuas forças ao nível defensivo e tentar jogar futebol também. Isso é normal, tendo em conta o domínio que podem mostrar, mas não nos podemos esquecer que também temos de jogar futebol", alertou.

O Liverpool visita o Manchester City no sábado (12h30), num jogo que vai abrir a 29.ª jornada da Premier League.