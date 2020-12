Klopp: "Salah de saída? Só queria entender porque alguém gostaria de sair daqui"

Imprensa inglesa especula possível saída do avançado egípcio Mohamed Salah do Liverpool.

"A única razão para deixar o Liverpool neste momento é o clima. Qual seria outra?", ironizou Jurgen Klopp perante as especulações que apontam para uma saída de Salah.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Mohamed Salah não estaria satisfeito no Liverpool. Segundo o periódico, o avançado já estaria sendo cogitado no Real Madrid. Em entrevista recente a outro jornal espanhol, o "AS", Salah afirmou que admirava o Real Madrid e o Barcelona o que estimulou ainda mais as especulações.

"Nós somos um dos maiores clubes do mundo, pagamos bem, temos um estádio sensacional e maravilhosos adeptos", destacou Klopp.

Salah tem contrato com os reds até junho de 2023. É atualmente o artilheiro da equipa no campeonato inglês com 13 golos - o Liverpool é líder da competição com 31 pontos.

"Não podemos forçar ninguém a ficar... Só queria entender porque alguém gostaria de sair daqui", finalizou Klopp.