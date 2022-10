Klopp revela solução para a crise do Liverpool: "Temos de voltar às origens"

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, em antevisão ao Liverpool-Rangers, partida relativa à terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões e que está marcada para terça-feira, às 20h00.

Como acabar com a crise do Liverpool? "Se tivéssemos vencido o jogo com o Brighton, estaríamos com um sentimento diferente, ainda que os problemas continuassem. Temos de melhorar em todos os aspetos. Há dois anos, tivemos um problema semelhante com os centrais, mas encontrámos uma forma de o resolver, é isso que temos de fazer".

A defesa é a culpada? "Temos concedidos golos idênticos contra equipas que exploraram os mesmos espaços. O problema que temos é por causa da forma como defendemos. Precisamos de mais intensidade e de ser mais compactos. Defender é uma arte que tem funcionado muito bem para nós há muito tempo. Não está a funcionar, portanto vamos ter de regressar às origens".

Rangers: "O Rangers é uma boa equipa e tem um bom treinador. Ele vêm de uma temporada excecional na Liga Europa [finalistas vencidos]. Estamos à espera de uma verdadeira luta".