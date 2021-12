Klopp revela que há três jogadores do Liverpool infetados com covid-19

No domingo, o Liverpool tem encontro marcado com o Chelsea e três jogadores acusaram positivo à covid-19.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, revelou esta sexta-feira que há três casos de covid-19 no plantel, não revelando a identidade dos jogadores. O jogo com o Chelsea, no domingo, pode estar em risco.

"Temos três novos casos de covid-19 na equipa e mais alguns no staff, por isso não é bom. Não estou autorizado a revelar os nomes, porque ainda temos de completar o processo, fazer um PCR e essas coisas todas, mas vão ver, depois de amanhã, na ficha de jogo. Vai ser bem claro quem é que está afetado ou infetado", referiu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os blues. Jogo esse que pode estar em risco de ser disputado...

"Adiado? Ainda não, mas não sabemos. Como já disse antes, parece uma lotaria pela manhã, quando chegas e esperas pelo resultado. Agora é quase dia após dia, um caso, outro. Não sabemos como ficará dentro de algumas horas", apontou.

Thiago Alcântara e Minamino são baixas confirmadas, devido a lesão.